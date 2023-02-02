Знакомьтесь, фабрика «Культура» — они делают самые модные конфеты в Петербурге прямо сейчас!

Цех на месте дореволюционных мастерских и опенспейс для кондитеров

Дима: Когда мы решили строить свою фабрику и стали искать помещение, оказалось, что найти место для производства где‑нибудь ближе, чем в районе Парнаса, очень тяжело. А ребята из «Брусницына» поверили в нас. Сегодня «Брусницын» — одно из самых классных городских пространств: с благоустроенной набережной, летним променадом и видом на Финский залив. В ближайших соседях — «Севкабель Порт». Правда, изначально нам досталось совсем убитое пространство бывшего завода, без окон и дверей, полностью обнесенное фанерой. Но за рекордные три месяца мы превратили его в «Культуру»

Соглашение об аренде мы подписали в начале 2022 года. Нужно было срочно привезти итальянское оборудование, и эта задача оказалась круче, чем построить магазин во Франции, — когда у тебя захлопнут SWIFT, представительства закрыты и все логистические цепочки нарушены. Наша глазировочная машина — Rolls-Royce среди себе подобных! — добралась до нас еле-еле. На границе подумали, что она для производства патронов.

Женя: Цех для производства конфет мы спроектировали всего за два часа, а зону кафе и магазина — за двенадцать. Для качественной работы не в ущерб здоровью требовался идеально ровный пол, для чего пришлось опустить его аж на полметра! Когда я приехала оттачивать рецептуры, все вокруг было в строительной стружке, пахло краской, падала побелка, был ужасный дубак. Сплошной стресс, но благодаря классной команде все получилось!

Дима: В интерьере оставили плитку 1960‑х годов, как напоминание, что было до. Всё придумывали сами, из головы. Привезли винтажные стулья Джанкарло Перетти, которые входят в сотню лучших дизайн-решений мира. Производство решили сделать полностью открытым, с огромными окнами, отделив от общего зала только стеклом — чтобы все работало, как в хороших кондитерских Европы. Нам важно, когда кондитеры видят гостей, и наоборот. Это очень персонализированная история: мы делаем конфеты, на которых написаны наши имена. Наш «офис» (а это один большой стол!) находится там же, где гости пьют горячий шоколад — к нам всегда можно подойти и пообщаться. В планах — расширение, будем развиваться вместе с «Брусницыным» и открывать новые цеха: освоим историческую территорию Кожевенного завода, где с 1847 года находилась дубильная мастерская. Уже забронировали несколько сотен метров.