Абажур семьи Бродских вернулся в «Полторы комнаты» после реставрации

Как рассказывают сотрудники музея-квартиры Бродского «Полторы комнаты» в Доме Мурузи на Литейном проспекте, по своей роскоши абажур был сравним с гигантской кроватью, о которой поэт много писал в эссе «Полторы комнаты». Для матери Бродского Марии Моисеевны он был важным предметом интерьера — аппликации, которые сейчас есть на каждой из граней абажура, были сделаны ей самой. «Соседи вспоминают, что часто видели ее за аккуратной починкой каждой картинки — видимо, они отклеивались и приходилось подновлять», — говорят в музее.

После смерти родителей Бродского абажур попал к соседям по коммунальной квартире и много лет хранился у них на даче. Сегодня, после уже второй по счету сложной реставрации, которую проводили специалисты Русского музея, абажур на зимний период снова вернулся в «Полторы комнаты».