Презентация первого зина о Выборге, биометрия на «Госулугах» и уход «Гарри Поттера»: что изменится для петербуржцев в феврале

Фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах, перечень товаров для параллельного импорта изменят, а еще будут длинные выходные: «Собака.ru» рассказывает, что ждет горожан в новом месяце.
Презентация первого выборгского зина
Валентина Манн (проект «Двери с помоек»), Маргарита Николаева (проект о петербургских кладбищах whatiscemetery) и Ульяна Захарова (Another Russia) объединились в исследовательский и градозащитный проект о Выборге — «Выборгская улица». Участницы собрали много данных о зданиях и архитекторах города, архивных материалов и сделали первый зин. Он посвящен четырем постройкам Аллана Шульмана в стиле национального романтизма начала XX века. На страницах есть QR-коды, перейдя по которым можно увидеть больше информации и фотографий.
4 февраля в 17:00 в библиотеке Алвара Аалто «Выборгская улица» презентует свой проект, расскажет о целях, планах и покажет зин, а 11 февраля в 18:00 — в библиотеке Планетария 1. Всем быть!
Индексация выплат и пособий
С 1 февраля на 11,9% проиндексировали более 40 социальных пособий: выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, беременным женщинам, по уходу за ребенком, родителям и вдовам погибших военных, ветеранам боевых действий и имеющим особые заслуги перед государством. К примеру, материнский капитал увеличили на 12,4%: размер выплат на первого ребенка вырос до 589 569 рублей, на второго, если ранее не была получена, — до 779 094 рублей. Минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми с 1 февраля составляет 8 630 рублей. Максимальный, если декретный отпуск с 1 февраля, — до 33 282 рублей.
Рост тарифов за проезд грузовиков
Грузовики массой более 12 тонн с 1 февраля платят за проезд по федеральным дорогам (система «Платон») 2,84 рубля за километр. Ранее водители платили — 2,54 рубля.
Биометрия на «Госулугах»
В феврале в личный кабинет на «Госуслугах» можно войти с помощью биометрии. Настроить такую дополнительную систему аутентификации можно по желанию самостоятельно в настройках сервиса.
Жизненно необходимые лекарства
С 28 февраля льготники бесплатно по рецепту врача смогут получить прeпараты для лeчения ВИЧ и острого лимфобластного лeйкоза — их включили в список жизнeнно нeобходимых и важнeйших лeкарственных прeпаратов (ЖНВЛП). Из новых позиций еще — «Рамиприл» для лечeния заболeваний сeрдца, «Антитоксин дифтeрийный», «Антитоксин столбнячный», антибактeриальное срeдство «Цeфотаксим+сульбактам» и «Пэгаспаргазу» (действующее вещество для лeчения дeтей с острым лимфобластным лeйкозом). Из перечня убрали «Мeльдоний».
Новая форма налоговых документов
С 1 февраля действует новая форма заявления о выдаче налогового уведомления, которая позволяет россиянам получить документ независимо от того, есть ли у человек доступ к личному кабинету или нет. Подать обращение можно в налоговую или через МФЦ.
Параллельный импорт
С 2 февраля перечень товаров для параллельного импорта дополнят брендами автомобильных запчастей, продуктами химической промышленности, спортивным инвентарем, игрушками. Теперь в Россию по такой системе можно поставлять продукцию: Marvel, Disney Pixar, DC Comics, Adidas, Manchester United, Real Madrid и другие.
Длинные выходные
Из-за Дня защитника Отечества россияне, работающие пять дней в неделю, будут отдыхать с 23 по 26 февраля.
Нeвостребованные квартиры воeнных получат льготники
С 4 февраля регионы могут передавать вeтеранам Вeликой Отечeственной войны и члeнам их сeмей, ликвидаторам аварий на Чeрнобыльской АЭС, семьям с дeтьми с инвалидностью, вeтеранам боeвых дeйствий передавать невостребованное жилье, предназначавшееся для уволенных в запас воeнных. Раньше квартиры могли пустовать из-за смерти собственника или по другой причине, но площади продолжали содержать и никому не передавали.
В российских онлайн-кинотеатрах не будет фильмов о Гарри Поттере
В феврале фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров. Закончился срок лицензионных прав, а заключатьновые контракты их производитель Warner Bros. отказался еще в прошлом году.
Подорожает проезд на ЗСД
На ЗСД с 1 февраля проезд по платной магистрали для пользователей транспондеров станет дороже, поэтому скидка на оплату сократиться с 48% до 44% в сравнении с базовым тарифом. К примеру, маршрут от набережной Макарова до Богатырского проспекта обойдется в 120 рублей вместо 111. При этом стоимость проезда при оплате наличными и банковской картой прежняя.
Новая стоимость комбинированного билета на маршруте Петербург (Витебский вокзал) — Павловск
С 1 февраля единый комбинированный билет длительного пользования ЕКБ-5 (проезд в городском транспорте и электричке) стоит 1210 рублей (на 174 рубля дешевле).
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