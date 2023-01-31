Презентация первого зина о Выборге, биометрия на «Госулугах» и уход «Гарри Поттера»: что изменится для петербуржцев в феврале

Презентация первого выборгского зина

Валентина Манн (проект «Двери с помоек»), Маргарита Николаева (проект о петербургских кладбищах whatiscemetery) и Ульяна Захарова (Another Russia) объединились в исследовательский и градозащитный проект о Выборге — «Выборгская улица». Участницы собрали много данных о зданиях и архитекторах города, архивных материалов и сделали первый зин. Он посвящен четырем постройкам Аллана Шульмана в стиле национального романтизма начала XX века. На страницах есть QR-коды, перейдя по которым можно увидеть больше информации и фотографий.

4 февраля в 17:00 в библиотеке Алвара Аалто «Выборгская улица» презентует свой проект, расскажет о целях, планах и покажет зин, а 11 февраля в 18:00 — в библиотеке Планетария 1. Всем быть!