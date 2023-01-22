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Температура выше нормы и без осадков: синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 января, синоптическая карта города будет представлена гребнем антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков может выглянуть солнце, а столбики термометров останутся на три градуса выше многолетней нормы середины зимы.

dimbar76/shutterstock

«В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в городе −1…−3 градуса, по области 0…−5. Атмосферное давление повысится до 780 миллиметров ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 января, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем переходящий к южному, юго-западному слабый. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов., днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.
 

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