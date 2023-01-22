Температура выше нормы и без осадков: синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на воскресенье

«В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в городе −1…−3 градуса, по области 0…−5. Атмосферное давление повысится до 780 миллиметров ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 января, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем переходящий к южному, юго-западному слабый. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов., днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

