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Температура опустится ниже ноля: какой будет погода в Петербурге в выходные по версии синоптиков

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 января, город будет ощущать влияние гребня антициклона. В такой ситуации, вместе с ростом атмосферного давления, в облаках появятся устойчивые прояснения, и обойдется без осадков. На дорогах и тротуарах гололедица.

Kosmogenez/shutterstock

«Температура воздуха −1…−3 градуса, по области 0…−5. Ветер северный 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 776 миллиметров ртутного столба., что существенно выше нормы. В воскресенье облаков станет больше, но по-прежнему без осадков и днем около -2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 января, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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