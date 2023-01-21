Температура опустится ниже ноля: какой будет погода в Петербурге в выходные по версии синоптиков

«Температура воздуха −1…−3 градуса, по области 0…−5. Ветер северный 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 776 миллиметров ртутного столба., что существенно выше нормы. В воскресенье облаков станет больше, но по-прежнему без осадков и днем около -2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 января, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.