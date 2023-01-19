Историк Анатолий Разумов — о том, как он уже 20 лет возвращает имена погибших в блокаду ленинградцев

Ваш центр «Возвращенные имена» на базе РНБ давно собирает поименные списки жертв блокады. Почему вы занялись этой работой?

В марте исполнится 20 лет нашему Центру и сайту «Возвращённые имена. Книги памяти России». При создании сайта мы понимали, что все беды, будь то политический террор, война, блокада (осада) нашего города — достойны памяти. Память у нас одна.

Имена надо отыскивать и возвращать. Всегда дружил с выжившими во время Второй мировой войны. Мой многолетний друг и соратник по работе над «Ленинградским мартирологом» и сайтом — Юрий Петрович Груздев — был и комбатантом-артиллеристом с боевыми наградами, и блокадником. Мы оба хорошо понимали, что ничего гаже войны человек не придумал.

Книги памяти о войнах с именами погибших и пропавших без вести разрешили готовить и издавать в Советском Союзе (СССР) лишь во время Большой оттепели, через 40 лет после войны. Книгу памяти «Блокада» разрешили готовить только в новой России, в 1992-м.

Для меня нет вопроса, почему нужна память. Еще не названы публично сотни тысяч имен погибших, пропавших без вести и переживших Блокаду.