К 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда «Собака.ru» совместно с «ВКонтакте» запускает проект «Блокадные портреты»

Сегодня исполняется 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. С 18 по 31 января мы предлагаем прочитать интервью героев, переживших войну, и поделиться историями своих близких, переживших это тяжелое время, в проекте #блокадныепортреты.
До 31 января напишите на стене «ВКонтакте» рассказ о своих родных, кто прошел через осаду города — тех, кто еще с нами или кого мы уже потеряли. Прикрепите к записи их фотографии, отметьте геолокацию, где жил и трудился ваш герой в то время и поставьте хэштег #блокадныепортреты. Все рассказы станут частью онлайн-карты осажденного Ленинграда — ее может увидеть каждый пользователь соцсети.
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