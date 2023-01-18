К 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда «Собака.ru» совместно с «ВКонтакте» запускает проект «Блокадные портреты»

До 31 января напишите на стене «ВКонтакте» рассказ о своих родных, кто прошел через осаду города — тех, кто еще с нами или кого мы уже потеряли. Прикрепите к записи их фотографии, отметьте геолокацию, где жил и трудился ваш герой в то время и поставьте хэштег #блокадныепортреты. Все рассказы станут частью онлайн-карты осажденного Ленинграда — ее может увидеть каждый пользователь соцсети.