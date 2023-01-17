В Петербурге пройдет серия мероприятий, посвященных Иосифу Бродскому

20 января, в пятницу, в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского откроется первая художественную выставку, на которой будет представят графику Каси Денисевич, созданную для нового издания «Баллады о маленьком буксире» Иосифа Бродского. В программе: авторская экскурсия по выставке, танцевальный перформанс по мотивам «Баллады» от студии перформативных искусств «Сдвиг».

21 января в книжном магазине «Подписные издания» пройдет серия встреч:

С 13:00 до 14:00 проведут детский мастер-класс «Это я. Мое имя — Антей» с художницей Касей Денисевич. На нем ребята смогут сделать картонных себя — смешных, подвижных, ярких, дергающих руками и ногами, мечтающих забраться на крышу дома, на каждую проходящую лодку.

С 17:00 до 18:00 поэт Валерий Шубинский и научный сотрудник Иван Оносов расскажут о том, как советские неподцензурные авторы обращались к детской литературе, где давление цензоров не было таким суровым.

С 19:00 до 20:00 художница Кася Денисевич представит книгу Иосифа Бродского «Баллада о маленьком буксире», к новому изданию которой она нарисовала иллюстрации.

22 января в Музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского пройдут:

С 12:00 до 13:30 Мастер-класс ОПГ «Ясельки»: «Петербург Бродского на ладони». Ребята вместе прочитают балладу и сделают объемную панораму по мотивам ее иллюстраций.

С 18:00 до 19:00 Кася Денисевич проведет авторскую экскурсию по выставке «Баллада 1962-2022».

«Подписные издания» выпустили «Балладу о маленьком буксире» Бродского с иллюстрациями Каси Денисевич. В книжном признаются: уже на следующее утро после того, как главред издательства «А+А» и художница поделилась идеей и показала первые эскизы к стихотворению Нобелевского лауреата, команда была твердо уверена, что издаст эту книгу — «чего бы им это не стоило».