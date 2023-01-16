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Вернется ли зимняя погода в Петербург? Рассказал главный синоптик города

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Тепло уйдет в третьей декаде января, погода будет слабоморозная, а вот снега можно не ждать. Такими данными поделился Александр Колесов. Также он добавил, что на Крещение морозов тоже не будет.

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«Положительная аномалия температура воздуха в Санкт-Петербурге в последние пять дней компенсировала весь запас холода накопленный в первой декаде января. За счет этого, по итогам первой половины месяца средняя температура воздуха в Петербурге, хотя и отрицательная -4,3 градуса, но приблизилась ровно к норме», — отметил Колесов.

Также синоптик добавил, что тепло задержится в регионе на всю вторую половину второй декады января, и только в третьей декаде снова в Петербург придут отрицательные температуры, но без сильных морозов.

«А вот с красивым снегом пока уверенности нет, похолодание будет связано с антициклоном, поэтому снега там будет очень мало. Ну а что с Крещением, по последним данным погоду должен определять южный циклон, поэтому осадки ожидаются в виде дождя, а температура воздуха снова очень высокая, от +3 до +5 градусов», — заключит Колесов.

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