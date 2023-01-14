Дожди и температура выше нормы: рассказываем о погоде на выходных в Петербурге по версии синоптиков

«Температура воздуха +2…+4 градуса, по области −1…+4. Ветер южный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье вновь возможны осадки, преимущественно дожди и +2…+4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 января, пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер ночью южный, юго-западный, днем южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток +2...+4 градуса. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем - понижаться.

