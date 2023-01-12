В Петербурге установили «падающий» памятник Блоку. Мария Элькина, Александр Семенов и другие — о скандальной скульптуре

Возле музея-квартиры Блока в Коломне установили памятник Александру Александровичу. Бронзовая трехметровая скульптура спровоцировала шквал негативных комментариев. «Собака.ru» рассказывает, как горожане успели полюбить и возненавидеть монумент, и что говорят эксперты.
Что это за памятник?
Еще в 2020 году город решил установить памятник Блоку на Декабристов и благоустроить часть территории возле него. Эскизы проекта подготовили заслуженный художник России Евгений Ротанов и архитектор, партнер «Студии 44» Иван Кожин, который ранее создал скульптурный портрет Александра Александровича для БДТ. В марте 2022 года на градсовете обсудили концепцию монумента. В основании предложили использовать гранит с минимальной обработкой, а самого Блока — представить как «замкнутого и собранного» поэта, идущего от своего дома в сторону города. По мнению экспертов, такое решение помогло бы сформировать площадь перед памятником на пересечении Английского проспекта и улицы Декабристов.
Бронзовую скульптуру высотой 3,6 метра отлили в Москве и в конце 2022 года установили. Более 10 дней памятник был накрыт. Горожане в шутку предлагали оставить так: уж слишком соответствует духу времени. Накануне Рождества его открыли. Монумент обошелся городу в 3, 225 млн рублей.
Реакция на скульптуру
Скульптор, автор памятника Довлатову Вячеслав Бухаев не оценил скульптуру: «Бывает, когда нужно движение показать, а он падает. Это меня, честно говоря, очень смущает. Можно же и наклонную скульптуру сделать, где он идет — показать ветер, какое-то сопротивление, а здесь он просто падает. Это немного смешно и не очень складно». Более эмоционально и резко прокомментировал писатель Александр Пелевин: «Блок был красивым мужиком, уникальным поэтом, удивительной личностью. Что это за памятник Человеку-Сопле в духе монумента Сахарову у СПбГУ? Где у вас вкус, где руки, где вообще глаза? Зачем это? Понимаю, это такая ранняя постсоветская школа памятников в духе "маленький человек против режима", но Блок не был таким. Дерьмо полное».
В соцсетях можно встретить разные мнения о творении Ротанова: кто-то сравнивает скульптуру с дементором из мира Гарри Поттера, именует «уродством» и считает, что это «памятник пьющему человеку, нетвердой походкой идущему по Офицерской» (ныне улица Декабристов — Прим.Ред.), другие называют ее «динамичной и впечатляющей», «стильной», «зловещей и трагической». Часть петербуржцев не увидела в ней черты лица Александра Александровича, а некоторые недоумевают, почему у поэта такая маленькая голова. Сам автор и поклонник Блока не пытался достичь портретного сходства.
Что думают жители Коломны?
Илья Киселев
Сооснователь Добрососедства Коломны:
«Соседи бурно обсуждают памятник в местных группах и чатах: кто-то рад его появлению, кому-то он не нравится. Думаю, появление скульптуры — безусловное благо для Коломны. Мне кажется, работа довольно лаконично вписана в среду. Вокруг растут посаженные недавно деревья. Правда, в эскизе их нет — по нему должно быть мощение. Надеюсь, растения не уничтожат, их не хватает в центре города. Кроме того, на визуализациях не так бросались в глаза дорожные знаки и светофор — вживую они расположены слишком близко. Можно подумать, куда их перенести.
В Петербурге достаточно классических монументов, а вот интересных с авторским взглядом нет. Если бы люди могли участвовать в конкурсе на лучший проект, в выборе образа и места установки, недовольства было бы меньше. Периодически город предоставляет нам такое право: например, осенью мы внесли свою лепту в выборе дизайна новых трамваев. Было бы здорово эту практику взять за основу».
Что говорят эксперты?
Александр Семенов
Искусствовед, автор телеграм-канала об архитектуре 1990-2000-х «Клизма романтизма»:
«Памятник наикрутейший, скульптор явно прочувствовал единство формы и места. Именно так целеустремленно, как мне кажется, Александр Блок регулярно спешил покататься на американских горках. Неподалеку от дома поэта, на месте нынешнего университета Лесгафта, в начале XX века предприниматель Ялышев открыл луна-парк. Здесь работали популярные в городе аттракционы: горная железная дорога, "мельница любви" и постановочная сомалийская деревня. Говорят, Блок обожал резвиться в этих местах».
Мария Элькина
Архитектурный критик, автор телеграм-канала «Город, говори»:
«Скульптура Блока очень странно смотрится с постаментом, есть какая-то очевидная дисгармония. Все памятники — от самых официозных до сделанных с душой — как будто пытаются воспроизвести некий образ культурного прошлого, но не говорят с горожанином на сегодняшнем языке. Из-за этого, вероятно, ни один из них не трогает по-настоящему. Это артефакты, а памятник — всегда о том, кто его ставит, и о том, кому возводят. У скульптуры Блока как будто нет первой важной составляющей. И мне кажется, когда этот недостающий элемент появится, в городе будет много классных объектов, с которыми петербуржцы смогут ассоциировать себя».
Дарья Мирошниченко
Cоосновательница архитектурного бюро Klauzura:
«Он хорошо вписан в длинную улицу Декабристов. Наклон памятника мне, как архитектору, кажется удачной идеей — Блок как бы встречает прохожих. То, что скульптуру так много обсуждают, — некий вызов автора. И у него отлично получилось расшевелить горожан, которые последние месяцы, кажется, вообще не замечали, что происходит в городе из-за внешнеполитических волнений».
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