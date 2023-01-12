В Петербурге установили «падающий» памятник Блоку. Мария Элькина, Александр Семенов и другие — о скандальной скульптуре

Реакция на скульптуру

Скульптор, автор памятника Довлатову Вячеслав Бухаев не оценил скульптуру: «Бывает, когда нужно движение показать, а он падает. Это меня, честно говоря, очень смущает. Можно же и наклонную скульптуру сделать, где он идет — показать ветер, какое-то сопротивление, а здесь он просто падает. Это немного смешно и не очень складно». Более эмоционально и резко прокомментировал писатель Александр Пелевин: «Блок был красивым мужиком, уникальным поэтом, удивительной личностью. Что это за памятник Человеку-Сопле в духе монумента Сахарову у СПбГУ? Где у вас вкус, где руки, где вообще глаза? Зачем это? Понимаю, это такая ранняя постсоветская школа памятников в духе "маленький человек против режима", но Блок не был таким. Дерьмо полное».

В соцсетях можно встретить разные мнения о творении Ротанова: кто-то сравнивает скульптуру с дементором из мира Гарри Поттера, именует «уродством» и считает, что это «памятник пьющему человеку, нетвердой походкой идущему по Офицерской» (ныне улица Декабристов — Прим.Ред.), другие называют ее «динамичной и впечатляющей», «стильной», «зловещей и трагической». Часть петербуржцев не увидела в ней черты лица Александра Александровича, а некоторые недоумевают, почему у поэта такая маленькая голова. Сам автор и поклонник Блока не пытался достичь портретного сходства.