В Петербург приходит снег и похолодание: рассказываем какой будет погода в среду по версии синоптиков

«Температура воздуха −2…−4 градуса, в Ленинградской области −2…−7. Ветер северный 2–7 метров секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба , что является нормой. В четверг небольшой снег и днем -6…-8, затем дальнейшее понижение температуры», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 января, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, в окрестностях местами до -14, днем -8...-10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.