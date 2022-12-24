Морозы возвращаются: какой будет погода в Петербурге в выходные

«Температура воздуха 0…−2 градуса, по области −4…+1. Ветер западный, северо-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье без осадков и -1…-3», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 декабря, в Петербурге облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.