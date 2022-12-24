Морозы возвращаются: какой будет погода в Петербурге в выходные

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 декабря, вслед за проходящим по территории города атмосферным фронтом, в регион начнут поступать более холодные воздушные массы. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег, образуется сильная гололедица.
«Температура воздуха 0…−2 градуса, по области −4…+1. Ветер западный, северо-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье без осадков и -1…-3», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 декабря, в Петербурге облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
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