Здания Финляндского вокзала, гостиницы «Прибалтийская» и морга Покровской больницы сохранят от сноса

А еще в КГИОП решают, будут ли защищать здание ЛДМ. Всего хотят сохранить 12 объектов в разных частях города. Эти здания не входят в список памятников, но представляют архитектуру советского периода.
Как рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров на заседании Совета по сохранению культурного наследия, объекты собираются включить в 820-й закон «О границах объединенных зон охраны...». Он отметил, что их намерены сохранить как «градостроительно ценные объекты».
В перечень добавили 12 достопримечательностей в разных районах города: Финляндский вокзал (до этого его не стали признать выявленным памятником), ансамбль Комсомольской площади на проспекте Стачек (дома №№55, 57 и 74/1), бассейн на Литовской улице, здание автобусного парка на проспекте Стачек, гостиницу «Прибалтийская», Морская академия имени Адмирала Макарова в Стрельне, детский сад в Саперном переулке, профтехучилище Сталепрокатного завода на Васильевском острове, морг Покровской больницы на Большом проспекте В. О. и жилой квартал на улице Пионерстроя в Сосновой Поляне.
Также в список внесли комплекс жилых домов на Свердловской набережной. Рядом с ним на Охтинском мысу планируют построить офисный комплекс компании «Газпром нефть». Есть еще один объект — здание детской спортшколы на Малом пр. В. О., 66, — но его включение в список будут обсуждать отдельно.
Кроме того, на Совете обсуждали вопросы по зданиям ЛДМ и Пулково-1. На счет первого строения будут дискутировать на рабочей группе КГИОП и Союза архитекторов, ко второму обещают привлечь специалистов по аэропортам. Проблема с ЛДМ заключается в его сложной конструкции: здание трудно будет приспособить к новым нуждам
«Архитектурно сделан он профессионально. Я испытываю определённый пиетет к этому зданию, но как архитектор, к сожалению, не вижу возможности приспособления для новой функции. Проблема — планировочная, комнаты здесь по 14,5 м2, высота этажа — 2.5 м. Ни одна общественная функция здесь невозможна», — отметил президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев.
Также он добавил, что будут трудности с определением предметов охраны: «Охранять нечего, к сожалению».
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