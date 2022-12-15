Здания Финляндского вокзала, гостиницы «Прибалтийская» и морга Покровской больницы сохранят от сноса

Как рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров на заседании Совета по сохранению культурного наследия, объекты собираются включить в 820-й закон «О границах объединенных зон охраны...». Он отметил, что их намерены сохранить как «градостроительно ценные объекты».

В перечень добавили 12 достопримечательностей в разных районах города: Финляндский вокзал (до этого его не стали признать выявленным памятником), ансамбль Комсомольской площади на проспекте Стачек (дома №№55, 57 и 74/1), бассейн на Литовской улице, здание автобусного парка на проспекте Стачек, гостиницу «Прибалтийская», Морская академия имени Адмирала Макарова в Стрельне, детский сад в Саперном переулке, профтехучилище Сталепрокатного завода на Васильевском острове, морг Покровской больницы на Большом проспекте В. О. и жилой квартал на улице Пионерстроя в Сосновой Поляне.

Также в список внесли комплекс жилых домов на Свердловской набережной. Рядом с ним на Охтинском мысу планируют построить офисный комплекс компании «Газпром нефть». Есть еще один объект — здание детской спортшколы на Малом пр. В. О., 66, — но его включение в список будут обсуждать отдельно.