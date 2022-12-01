Аномальные переходы температур и мало солнца: главный синоптик Петербурга подвел погодные итоги ноября

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, температура воздуха в ноябре за последние шесть лет стала самой низкой и была всего +0,5 градусов.

«Тут надо еще раз отметить то значительное похолодание, которое произошло во второй половине месяца и внесло существенные коррективы в итоги месяца. Так что отклонение от нормы составило -0,4 градуса (холодный ноябрь был в 2016 году -2,7 градуса от нормы)», — отметил Колесов.

Также синоптик добавил, что и солнца было не очень много в последнем осеннем месяце: всего 8,4 часа в течение 6 дней. Однако это не самый бессолнечный год, его опережает 2016 год с 1 днем и 1,6 часа солнечного сияния в течение всего ноября.

«Ну, а самое интересное в ноябрьской погоде Санкт-Петербурга, это переход от аномально жаркой погоды к очень холодной. Длительное стояние мощного антициклона с продолжительным влиянием восточного ветра. Отсутствие солнца в первой декаде месяца, и холодная третья декада ноября. Среднедекадная температура -4,9 градусов вошла в тридцатку самых холодных декад ноября в Санкт-Петербурге, холоднее, из ближайших лет был только 2010 год (-7,0 градуса)», — заключил Колесов.

А по данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 1 декабря, на погоду в Петербурге будет влиять северо-западная периферия антициклона. Это принесет в регион облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков.

Синоптик также отметил, что столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов, по области -2…-7 градусов, на востоке до -8…-13 градусов. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 779 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы. Пятница, 2 декабря, пройдет без осадков, однако заметно похолодает.