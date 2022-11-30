Жители каких городов-миллионников больше других любят (и совершают!) пешие прогулки? Выяснили аналитики

Петербуржцы совершают меньше пеших прогулок, чем москвичи, но больше, чем жители Красноярска.
Как рассказали «Собака.ru» аналитики сервиса «Шаги», проанализировавшие пешую активность россиян, самое большое количество шагов совершают москвичи — в среднем 6 040 шагов в день. На втором месте жители Петербурга — их показатель в среднем 5 929 шагов в день. Южный Краснодар оказался менее активным, чем Новосибирск, а замыкает рейтинг городов по количеству шагов его жителей Красноярск.
Наибольшую дистанцию проходят молодые и самые возрастные пользователи сервиса: мужчины с 18 до 24 лет — 3 994 метров в день, мужчины старше 65 лет — в среднем 3 760 метров в день. Следом за ними в рейтинге расположились дети и подростки младше 18 лет и взрослые люди с 24 до 44. В женском рейтинге лидируют девушки — младше 18 и от 18 до 24 лет.
Замужние женщины ходят меньше, чем влюбленные, а вот мужчины одинаково активны в любых отношениях. Девушки, чье сердце занято, делают на 12% шагов больше, чем среднее значение у всех женщин, тогда как замужние — почти на 15% меньше. У мужчин зависимость активности передвижения от статуса неочевидна: не более 0,2% от средних величин.
Что еще?
- Сезонность активности наблюдается во всех городах: люди ходят больше, когда на улице приятная погода.
- В Новосибирске активность растет в апреле и мае, причем значительнее, чем в других городах — на 14–16% от средних значений по году. В Екатеринбурге этот рост составляет всего 7%.
- В Казани люди начинают активно ходить только в июне — на 10% больше, чем в среднем в этом городе. В Краснодаре и Ростове-на-Дону летом слишком жарко, поэтому июль и август здесь ниже средних значений активности по году.
- Самый большой прирост шагов в году — в июне в Москве: на 17,2% от средних значений.
- Самый ленивый декабрь — в Екатеринбурге и Казани: количество шагов в этом месяце в этих городах на 16 и 12% соответственно ниже среднего по году. В Москве в декабре люди уменьшают свою активность всего на 6%.
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