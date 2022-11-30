Жители каких городов-миллионников больше других любят (и совершают!) пешие прогулки? Выяснили аналитики

Как рассказали «Собака.ru» аналитики сервиса «Шаги», проанализировавшие пешую активность россиян, самое большое количество шагов совершают москвичи — в среднем 6 040 шагов в день. На втором месте жители Петербурга — их показатель в среднем 5 929 шагов в день. Южный Краснодар оказался менее активным, чем Новосибирск, а замыкает рейтинг городов по количеству шагов его жителей Красноярск.

Наибольшую дистанцию проходят молодые и самые возрастные пользователи сервиса: мужчины с 18 до 24 лет — 3 994 метров в день, мужчины старше 65 лет — в среднем 3 760 метров в день. Следом за ними в рейтинге расположились дети и подростки младше 18 лет и взрослые люди с 24 до 44. В женском рейтинге лидируют девушки — младше 18 и от 18 до 24 лет.

Замужние женщины ходят меньше, чем влюбленные, а вот мужчины одинаково активны в любых отношениях. Девушки, чье сердце занято, делают на 12% шагов больше, чем среднее значение у всех женщин, тогда как замужние — почти на 15% меньше. У мужчин зависимость активности передвижения от статуса неочевидна: не более 0,2% от средних величин.

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