Синоптик дал прогноз погоды в Петербурге на последний календарный месяц осени

Как отмечает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, столбики термометров будут опускаться до - 2…-4 градусов, по области до -2…-7 градусов. Ветер юго-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 779 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

В четверг, 1 декабря, без существенных осадков и на градус-другой холоднее. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», также в первый зимний день на дорогах может наблюдаться гололедица и до -8 градусов. В пятницу, 2 декабря сохранится облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Однако температура воздуха опустится еще сильнее: в городе ночью до -10, в области до -13 градусов.