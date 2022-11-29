Во Фрунзенском районе появится храм в честь снятия блокады Ленинграда

По словам председателя Горизбиркома Максима Мейксина, сейчас проходит согласование с КГА «внешнего вида и всех масштабно-габаритных параметров», пишет «Фонтанка». Также Мейксин отметил, что не он выступает в качестве инициатора строительства.

Кроме того, глава Горизбиркома добавил, что он «помогает процессу с точки зрения организационных вопросов, с земельным участком, с проектом», инициатива строительства принадлежит Санкт-Петербургской митрополии.

Церковь планируют возвести на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Сейчас на этом месте размещается временная часовня. Первый камень храма собираются заложить в 2024 году: к 80-летию со дня снятия блокады.