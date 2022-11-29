Небольшой морозец и облачно: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в ближайшие дни

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, столбики термометров опустятся до -2…-4 градусов, по области -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 778 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, погода в городе очень стабильная: «Атмосферное давление в эти дни до 777-779 миллиметров ртутного столба, думаю, что на многих бытовых барометрах стрелка ушла в самый правый край. Но, кроме слабоморозной погоды, есть и еще один приятный момент, который должен порадовать большинство жителей города».

Синоптик отметил, что уже завтра, 30 ноября, в город пройдет зона осадков, которая принесет за собой небольшой снег.

«Так что начало зимы мы встретим не только с морозной погодой, но и с красивым видом Санкт-Петербурга. А за последние десятилетия это бывает не часто… Прошлый год мы все помним, а вот раньше такое начало декабря еще и поискать в памяти надо», — сообщает Колесов.

Он также добавил, что аналогичная погода в начале зимы была в 2012 да 2010 годах, еще раньше в 2002 и 2001 годах. А в прошлом веке последний раз только в 1997 году. Все остальные годы проходили или совсем без снега, или с оттепелью.