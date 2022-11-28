Рабочая неделя начинается с тепла: синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на ближайшие семь дней

«Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 777 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы. Во вторник без существенных осадков при похожих температурах», — добавил Леус.

А вот главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что, хоть погода и будет теплой, но с зимнем характером. В первой половине недели температура воздуха повысится до -2…-4 градусов, а во второй опустится до -5…-7 градусов мороза.

«Но даже это потепление уже значительно не повлияет на итоги месяца. Вчера среднемесячное отклонение температуры воздуха от нормы в Санкт-Петербурге перешло в сторону отрицательных значений. При ожидаемой в последние дни ноября погоде оно таким и останется. Еще в середине месяца казалось, что после такой аномально жаркой погоды с перекрытием максимумов температуры месяц будет очень теплым, но…», — сообщил Колесов.

Синоптик также отметил, что холодная погода, которая пришла в третьей декаде месяца, все изменила и принесла в наш регион зиму.