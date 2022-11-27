Небольшой снег и потепление: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха -4…-6 градусов, по области -3…-8, на востоке -9…-14. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 775 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы. В понедельник местами слабый снег и дальнейшее повышение температуры», — сообщил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 ноября пройдет без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -2...-4. На дорогах гололедица.