Самую холодную ночь осени зафиксировали в Петербурге. Синоптик рассказывает, чего еще ждать от погоды

«На территории Ленинградской области холоднее всего было в Винницах, там морозы окрепли до -16,7 градусов — это так же самая низкая температура, зафиксированная в этом селе с начала нынешнего холодного сезона», — отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, до центра города уже добрался первый лед с Ладоги. Его пока мало, он смещается вдоль берега, но в выходные дни льда будет больше, и «виды Невы станут привлекательнее».

«На востоке области вообще мороз, температура понизилась до -14…-17 градусов Предстоящая ночь будет такой же холодной, так что лед будет продолжать увеличиваться в размерах и объемах», — добавил Колесов.

А что касается погоды сегодня, 25 ноября, то Петербург будет находиться под западной периферией антициклона. Это принесет в город облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду, в начале дня местами пройдет слабый снег, далее без существенных осадков.

«Температура воздуха -4…-6 градусов, по области -3…-8 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 772 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В субботу характер погоды и температурный режим изменятся мало», — подчеркнул Леус.