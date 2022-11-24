Мороз набирает обороты: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни

Леус добавил, что температура воздуха в городе будет опускаться до -4…-6 градусов, по области -3…-8 градусов. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В пятницу без осадков и довольно морозно.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 ноября в Петербурге ожидается погода без осадков, ветер слабый, восточных направлений. Температура воздуха в течение суток -5…-7 градусов. А вот в пятницу, как и упоминал Леус, в ночные часы опустится до -9 градусов, а день пройдет без существенных осадков.