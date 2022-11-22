Эрмитаж проводит Международный конкурс елочной игрушки

В этом году конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» будет проводиться в шестой раз. Тема года — «Сохраняя традиции»: участникам предлагают создать елочные игрушки, которые познакомят с традициями народов России или любой другой выбранной ими страны, города или региона.

За годы проведения конкурса в нем поучаствовали более трех тысяч человек из разных частей мира — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. В прошлые годы конкурс был посвящен темам: «Мосты культуры», «Добро и зло», «Год балета», «Год театра», «Любимые экспонаты Эрмитажа».

Принять участие в конкурсе может человек любого возраста и из любого уголка планеты. Заявки на участие можно подать до 7 декабря. Главное, чтобы игрушка была выполнена вручную, отвечала заданным размерам, и перекликалась с темой года.

Оргкомитет конкурса выберет 100 финалистов, чьи работы украсят новогодние деревья в Фойе Эрмитажного театра на протяжении всех новогодних каникул, а жюри во главе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским определит победителей конкурса. Работы участников будут оцениваться в рамках двух возрастных групп: до 15 лет включительно и от 16 лет, а также в четырех разных номинациях. Итоги конкурса подведут в конце декабря. Подробные условия конкурса можно узнать на сайте проекта.