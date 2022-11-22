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Без березового сока, сушки белья и любовных посланий: в Петербурге вводят новые запреты

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В проекте постановления, которое опубликовал Смольный, говорится о некоторых ограничениях для жителей Петербурга, связанных с действиями в зеленых насаждениях. В частности, под запретом будет добыча березового сока, подвешивание гамаков, качелей и веревок для сушки белья.

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Также запретят сбрасывать снег с крыши, предварительно не защитив кусты у здания. Кроме того, нельзя делать из участков свои огороды и розарии, запрещено вырезать на коре деревьев различные надписи, складировать среди насаждений материалы и конструкции.

В проекте постановления об административных наказаниях говориться, что за эти действия петербуржцам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 30 тысяч, юрлицам — от 50 до 500 тысяч рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

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