Без березового сока, сушки белья и любовных посланий: в Петербурге вводят новые запреты

Также запретят сбрасывать снег с крыши, предварительно не защитив кусты у здания. Кроме того, нельзя делать из участков свои огороды и розарии, запрещено вырезать на коре деревьев различные надписи, складировать среди насаждений материалы и конструкции.

В проекте постановления об административных наказаниях говориться, что за эти действия петербуржцам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 30 тысяч, юрлицам — от 50 до 500 тысяч рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.