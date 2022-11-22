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Аномальные холода и это не предел: синоптики рассказывают о погоде в Петербурге

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Уже сегодня, 22 ноября, столбики термометров показали самые низкие значения с начала осени: -7,1 градус. До этого, по словам ведущего специалиста центра «Фобос» в лидерах был день вчерашний с температурой -6,1 градус. Днем теплее, но это все равно холоднее на 5 градусов, что опережает многолетние показатели.

Ekaterina McClaud / Shutterstock.com

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, сегодня норма температуры воздуха в городе ровно 0 градусов, а уже с 23 ноября она перейдет к минусу. Сначала на одну десятую, но к концу месяца достигнет целого градуса.

«Фактическая погода в эти дни даже опережает средние многолетние значения более чем на 5 градусов. Вчера отклонение от нормы в Санкт-Петербурге было -5,4 градуса, сегодня останется в этих пределах. И тут надо понимать, что среднесуточная температура воздуха -5 градусов, которая установилась сейчас, это значения характерные для второй половины января», — добавил Колесов.

Кроме того, петербуржцам стоит ожидать новых погодных сюрпризов. Из аномально жаркой погоды в начале второй декады ноября плавно переходящей в холодную вторую часть. Завтра, 23 ноября, под влиянием атмосферного фронта с юга и небольшого снега температура воздуха немного повысится, но в дальнейшем снова ожидается похолодание.

«Антициклон устойчиво стоит над ЕТР, поэтому Санкт-Петербург, находясь на его западной периферии, остается в зимней погоде. А потепление откладывается, скорее всего, на начало декабря, конечно если в атмосфере все «сложится». Так что следим за развитием погодных процессов дальше», — подытожил синоптик.

Сегодня Петербург будет под влиянием северной периферии активного балканского циклона, врывающегося в центр Европейской России. Леус отмечает, что из-за этого в регионе ожидается облачная погода, в большинстве районов без существенных осадков, а небольшой снег пройдет лишь на юге области.

Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -2…-7 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

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