Зима пришла и остается: синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на ближайшие дни

А вот сегодня, 21 ноября, на погоду в Петербурге будет влиять западная периферия антициклона.

«При облачной с прояснениями погоде обойдется без существенных осадков, а температурные показатели останутся на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха -3…-5 градусов, по области -2…-7 градусов. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы», — сообщил Леус.

Кроме того, главный синоптик Петербурга Александр Колесов также отмечает, что зима пришла в регион и пока намерена оставаться, в некоторых районах уже начали замерзать мелкие озера, но и крупные водоемы.

«Антициклон стоит не только над Северо-Западом, но и над большей частью европейской территории России. Понижение атмосферного давления будет связано только с приближением атмосферных фронтов, которые приносят снег на территорию Ленинградской области и в Санкт-Петербург», — добавил Колесов.

По словам синоптика, 22-23 ноября снег придет к городу с юга, в конце недели с юго-запада. Ветер в течение недели будет восточного направления, столбики термометров будут опускаться в начале недели до -8 градусов, а с приближением атмосферного фронта с середины недели немного теплее -1…-5 градусов.