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В Петербурге появится крупнейшая в мире ЛЭП

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«Россети» начали реализацию финального этапа создания высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока. Она позволит обеспечивать передачу большой мощности при полном отсутствии потерь.

arturnichiporenko/shutterstock

Ввести в эксплуатацию крупнейшую в мире ЛЭП планируют уже в следующем году. Об это сообщает ТАСС. «Высокотемпературная сверхпроводимость – флагманская технология с огромными перспективами в электроэнергетике. Она обеспечивает передачу большой мощности при полном отсутствии потерь и позволяет в условиях плотной городской застройки сократить площадь отчуждаемой территории, необходимой для прокладки электрических сетей и строительства компактных и высокоэффективных центров питания. В настоящее время рассматриваются возможности масштабирования проекта», — заявил Андрей Рюмин, генеральный директор ПАО «Россети».

Транзит, протяженность которого составит 2,5 километра, не имеет аналогов в мире. Он свяжет подстанции Московского и Фрунзенского районов Петербурга и позволит передавать до 50 МВт мощности на среднем напряжении 20 кВ. Уже проложено более 1,5 км кабеля, в первом квартале 2023 года его монтаж будет завершен.

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