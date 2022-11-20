Небольшой снег и температура ниже нормы: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха -3…-5 градусов, по области -2…-7. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник небольшой снег пройдет лишь местами, а температура останется ниже климатической нормы», – сообщил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 ноября, ночью местами возможен небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -3...-5. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.