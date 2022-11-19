Слабый снег и стабильный минус: рассказываем о погоде в Петербурге в субботу и воскресенье

«Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье временами снег, температура изменится мало», – сообщил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 ноября, ночью и днем местами пройдет снег. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -2...-4. На дорогах местами гололедица.