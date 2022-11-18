Доходный дом Занина на Малом проспекте Петроградской стороны начал разрушаться

На аварийное состояние обратили внимание в телеграм-канале «Смольнинский маяк». Жильцы дома на Малом проспекте Петроградской стороны, 1Б считают, что разрушение здания может быть связано со строительством нового жилого комплекса на Малом проспекте.

В канале со ссылкой на неназванных экспертов сообщается, что из-за близости дома к стройке трещины могут разрастись и стать сквозными. В этом случае давление на здание может привести к разрушению. Дом Занина построили в стиле классицизма в начале ХХ века. Его спроектировали архитекторы Николай Резвый и Лев Яругский.