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Доходный дом Занина на Малом проспекте Петроградской стороны начал разрушаться

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Здание с уникальным двором-колодцем в форме восьмиугольника находится в аварийном состоянии. На стенах дома пошли трещины, в некоторых квартирах стоят специальные подпорки, которые временно предотвращают обрушение.

ТГ-канал "Смольнинский Маяк"

На аварийное состояние обратили внимание в телеграм-канале «Смольнинский маяк». Жильцы дома на Малом проспекте Петроградской стороны, 1Б считают, что разрушение здания может быть связано со строительством нового жилого комплекса на Малом проспекте.

В канале со ссылкой на неназванных экспертов сообщается, что из-за близости дома к стройке трещины могут разрастись и стать сквозными. В этом случае давление на здание может привести к разрушению. Дом Занина построили в стиле классицизма в начале ХХ века. Его спроектировали архитекторы Николай Резвый и Лев Яругский.

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