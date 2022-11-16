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На сколько вырастут коммунальные платежи петербуржцев с декабря? Отвечают в Смольном

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Суммарный среднемесячный платеж за ЖКУ на одного человека увеличится до 3 001,46 рублей. По сравнению с ноябрем платежи подрастут на 8,5% (на 235,24 рубля), сообщили в Смольном.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Как сказано в проекте постановления губернатора Петербурга Александра Беглова, с 1 декабря 2022 года стоимость горячего водоснабжения составит 126,69 рубля за кубометр (+8,4%), холодного — 36,54 рубля (+8,5%), отопление подорожает до 2111,40 рубля.

Тарифы на электричество подрастут от 8,2 до 9,4 % в зависимости от типа дома и суточной системы исчисления. Газоснабжение увеличится в цене до 7 573,1 рубля за тысячу кубометров, вывоз твердых коммунальных отходов — до 1 367,57 рубля за кубометр, стоимость обеих услуг прибавила 8,5%.

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