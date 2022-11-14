«Перспективы» собирают новогодние подарки для детей и взрослых с тяжелой инвалидностью

Как рассказывают в благотворительной организации «Перспективы», акция «Лично для тебя» — это возможность подарить подопечным то, о чем они мечтают. Присоединиться к акции можно, сделав любое посильное пожертвование. На собранные средства организация приобретает персональные подарки для ребят с тяжелой инвалидностью из детского дома и взрослых интернатов Петербурга, а также для тех, кто живет в семьях.

«Уже 26 лет мы поддерживаем и сопровождаем ребят с тяжелыми нарушениями. И знаем: как и каждому из нас, человеку с особенностями развития очень важно, чтобы подарок предназначался именно для него. Поэтому мы не собираем массово одинаковые новогодние игрушки или сладкие наборы. […] Еще в сентябре мы спрашиваем у каждого подопечного о его мечте, исполнение которой стало бы для него подарком на Новый год. Если человек в силу нарушений не может о ней сказать, мы стараемся догадаться, что же порадовало бы конкретного ребенка или взрослого. И c любовью собираем все пожелания в волшебный список, который потом публикуем на странице акции», — говорят в «Перспективах».

Благотворительная организация «Перспективы» О своих подопечных и их мечтах: Леша — художник. Он регулярно посещает занятия в арт-студии и будет очень рад, если у него появится собственный набор маркеров для творчества. Любознательная, активная и заботливая Лена, как и многие девочки, любит играть в дочки-матери, и ей очень хочется получить в подарок куклу. Сережа пользуется инвалидной коляской, не может самостоятельно менять положение тела во время занятий и игр: специальная подушка поможет удобно и комфортно его устраивать. Настя любит, когда ей читают: сборник, в который вошло 100 сказок на любой вкус, очень порадует ее. Юра плохо видит: ему интересны и необходимы тактильные игрушки, подходящие по размеру, чтобы фигурки ложились в руки.

Эти и другие истории, дающие представление о каждом подопечном и подарке, который порадует его, сотрудники и волонтеры собрали на сайте акции «Лично для тебя». Там же можно сделать пожертвование на подарок мечты и оставить пожелание.