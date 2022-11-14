В аэропорту Парижа умер Мехран Карими Нассери. Он прожил в нем 18 лет и вдохновил Спилберга на «Терминал»

Мехран Карими Нассери, также известен как Сэр Альфред Мехран, родился в 1945 году в иранском городе Месджеде-Солейман. В 1977-м был выслан из Ирана за участие в акциях протеста против шаха Мохаммеда Реза. Он искал политического убежища в европейских странах, но все попытки оказались безуспешными: получить статус Нассери удалось только в 1981 году, после чего он несколько лет прожил в Бельгии.

Покинув страну в 1988 году, Нассери направился во Францию, чтобы оттуда вылететь в Лондон. На железнодорожной станции в Париже у него украли дипломат с документами, что не помешало ему сесть в самолет. Однако в аэропорту Хитроу, при попытке пройти паспортный контроль, мужчина был отправлен назад в аэропорт Шарля де Голля, где ему не смогли выдать ему разрешение на въезд во Францию. Так как Нассери приехал легально, власти страны не могли принудить его покинуть аэропорт.

Мехран Карими Нассери прожил в терминале I аэропорта Шарля де Голля с 1988 по 2006 год. В течение 18 лет он проводил время за чтением, вел дневник и изучал экономику. Жизнь Нассери в терминале закончилась в июле 2006 года, когда он был госпитализирован в больницу.

История Нассери вдохновила режиссера Стивена Спилберга на создание фильма «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли. По сюжету, Виктор Наворски отправляется в Нью-Йорк из Восточной Европы. Оказавшись в международном аэропорту имени Джона Кеннеди с паспортом ниоткуда, он не имеет права въехать в Соединенные Штаты.