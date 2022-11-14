В Петербурге собираются восстановить разрушенный Спас на Сенной

«Потеря этого храма стала одной из самых тяжелых архитектурных трагедий Петербурга. Значимость Спаса на Сенной в масштабах города можно продемонстрировать лишь тем фактом, что этот храм определил название целой части Петербурга — Спасская. Уничтожение церкви нанесло непоправимый ущерб не только Сенной площади, но и градостроительной структуре Петербурга в целом — оказался разрушенным один из его главных ансамблей, нарушена архитектурно-пространственная композиция Садовой улицы и ее архитектурной доминанты», — отметили в пресс-службе ВООПИиК.

Председатель городского отделения Антон Иванов заявил, что организация поддерживает идею восстановления храма, который представлял собой «замечательный памятник позднего барокко». Он добавил, что воссоздание культурных объектов рекомендовано законом Петербурга № 820-7 и подчеркнул, что в случае с храмом на Сенной площади речь идет не только о его исторической, но и о градостроительной ценности.

«Участники круглого стола отметили, что основная сложность в реализации проекта, помимо финансирования, заключается в том, что павильон станции метро "Сенная площадь" частично заходит на историческую территорию храма. Проектировщики нашли решение этой задачи — они представили проект, в котором необходимо существенно снизить павильон станции метро "Сенная площадь" и объединить его с павильоном "Спасской"», — рассказал Антон Иванов.

Представители ВООПИиК собираются предложить городским властям и в частности — сотрудникам КГИОП идею восстановления храма, а также просить выделить «определенные средства и разработать варианты сочетания двух сооружений».

Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы построили на Сенной площади в 1758 году на деньги откупщика Саввы Яковлева (Собакина). Считалось, что архитектором был Бартоломео Растрелли, однако в настоящее время автором проекта принято называют Андрея Квасова. Этот храм выделялся среди прочих высоким позолоченным иконостасом, который считался одним из лучших в Петербурге.