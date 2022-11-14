Резкий переход в зиму: синоптики рассказывают, какую погоду антицклон принесет в Петербург

Температура воздуха +2…+4 градуса, по области 0…+5 градусов. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

«Погода изменится уже в ночные часы. Поздним вечером атмосферный фронт отметится дождями на западе области, в течение ночи осадки, переходя в мокрый снег, а на востоке области и в снег, распространятся по всему региону. Днем мокрый снег с дождем и +1…+3 градуса», — добавил Леус.

Как заметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, уже завтра, 15 ноября, через город пройдет небольшой циклон с северо-запада. Вместе с относительно безветренной погодой, с температурой воздуха до +2…+3 градусов, циклон принесет осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Мокрый снег в Санкт-Петербурге начнется утром и ожидается в течение всей первой половины дня, пока циклон не уйдет от города на юг. Так как температура воздуха достаточно низкая, а осадки умеренные, то большая вероятность завтра днем образование небольшого снежного покрова даже на территории Санкт-Петербурга. Поэтому состояние дорог, не только по области, но и в городе будет очень сложным. Будьте внимательны», — подчеркнул Колесов.