На Петроградской стороне открыли памятник драматургу Александру Володину

Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, а также председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. «Александр Моисеевич был настоящим ленинградцем-петербуржцем. Не по рождению — по духу. Про его сценариям сняты замечательные фильмы, которые знают и любят не только в нашей стране. Он верил, что люди — сами творцы своего счастья. Любил повторять: стыдно быть несчастливым», — цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Установить памятник Александру Володину предложили в администрации Петроградского района. Сквер, названный его именем, есть на Васильевском острове. Кроме того, в городе почти 20 лет проходит театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина.