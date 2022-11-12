Петербург ждет цифровизация за 3,6 миллиарда рублей

Вице-губернатор города Станислав Казарин заявляет, что правительство планирует усиливать направление «Безопасный город». «Программа не сокращена. После третьего чтения бюджета будет понятен точный объем финансирования. Рассчитываем на то, что наша заявка в основном объеме будет удовлетворена. Губернатор поддержал, и законодательное собрание ее поддержало. Предполагается, что расходы составят порядка 3,6 млрд рублей на 2023 год. Но вот приоритеты внутри этой суммы могут поменяться. Вполне возможно, что мы будем усиливать направление "Безопасный город". Но баланс будет обеспечен», – сказал он.

Сейчас петербуржцы могут воспользоваться 60 сервисами, с учетом чат-ботов. Как отмечает Станислав Казарин «Самые популярные приложения – это «Наш Санкт-Петербург» и «Электронный дневник». Они будут тяжелее, чем первые. В частности, мы запустим сервисы, связанные с мониторингом экологии, работой транспорта. В ближайшее время, возможно, появится сервис, связанный с мониторингом коммунальной уборки».