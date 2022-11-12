Еще один температурный рекорд и риск наводнения: рассказываем какая погода ждет петербуржцев на выходных

«Температура воздуха +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер западный 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Добавлю, что сегодня в Санкт-Петербурге уже обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха – к 6 часам утра температура воздуха поднялась до отметки в +11,2 градусов, что на 0,4 выше прежнего достижения 2008 года», – сообщил синоптик.

В воскресенье, 13 ноября, в Петербурге ветрено, местами пройдут небольшие дожди, и начнется похолоданий.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 ноября, пройдет без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток +6...+8 градусов.