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Никакого солнца: в Петербурге в первые 10 дней ноября не было ни одного ясного дня

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Еще один рекорд ставит петербургская погода. Последний раз столько дней без солнца петербуржцы провели в 1984 году, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

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Полное отсутствие солнца за последние 60 лет было зафиксировано только дважды: в 1967 и в 1984 годах. В остальные годы хоть на 1,5 часа, но солнечные лучи пробивались сквозь тучи.

«Больше первую декаду ноября в Санкт-Петербурге и отметить нечем. Температура воздуха из-за похолодания в середине декады не стала высокой. Конечно, тепло, но среднедекадная температура +4,4 градуса попала только в четвертый десяток самых высоких значений. Осадков выпало немного — 22,7 мм, для сравнения в прошлом году в течение первой декады ноября отмечено почти 50 мм дождя», — рассказал Колесов.

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