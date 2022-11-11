Никакого солнца: в Петербурге в первые 10 дней ноября не было ни одного ясного дня

Полное отсутствие солнца за последние 60 лет было зафиксировано только дважды: в 1967 и в 1984 годах. В остальные годы хоть на 1,5 часа, но солнечные лучи пробивались сквозь тучи.

«Больше первую декаду ноября в Санкт-Петербурге и отметить нечем. Температура воздуха из-за похолодания в середине декады не стала высокой. Конечно, тепло, но среднедекадная температура +4,4 градуса попала только в четвертый десяток самых высоких значений. Осадков выпало немного — 22,7 мм, для сравнения в прошлом году в течение первой декады ноября отмечено почти 50 мм дождя», — рассказал Колесов.