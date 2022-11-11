Сколько хотят отдыхать на новогодних каникулах петербуржцы? Рассказали в исследовании

Почти 15% жителей Петербурга хотели бы отдыхать от одного до трех дней на Новый год. Около 14% поддерживают идею, что праздничные гуляния должны длиться от четырех до шести дней.
Как следует из результатов опроса сервис SuperJob, который проводился среди представителей экономически активного населения Петербурга, порядка 7% петербуржцев идеальной продолжительностью новогодних каникул считают 7-8 дней отдыха, и 40% устраивают утвержденные девять дней отдыха.
Отдыхать больше установленных каникул хотят 18% опрошенных: 8% — от 10 до 13 дней, 10% — две недели. И только 4% считают, что можно обойтись без отдыха на Новый год, пишет 78.ru
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