Сколько хотят отдыхать на новогодних каникулах петербуржцы? Рассказали в исследовании

Как следует из результатов опроса сервис SuperJob, который проводился среди представителей экономически активного населения Петербурга, порядка 7% петербуржцев идеальной продолжительностью новогодних каникул считают 7-8 дней отдыха, и 40% устраивают утвержденные девять дней отдыха.

Отдыхать больше установленных каникул хотят 18% опрошенных: 8% — от 10 до 13 дней, 10% — две недели. И только 4% считают, что можно обойтись без отдыха на Новый год, пишет 78.ru