Петербург ждет очередной температурный рекорд: синоптики рассказывают о погоде на ближайшие дни

Последний раз температурный рекорд 11 ноября был поставлен в 2008 году, тогда он составлял +10,8 градусов.

«Сегодня к западным берегам Скандинавии приблизится очередной североатлантический циклон, и по его периферии к берегам Невы продолжат поступать теплые и влажные воздушные массы. Это сохранит погоду облачной, пройдут небольшие дожди и усилится ветер. При этом температура пойдет на штурм уже третьего подряд рекордного суточного максимума», — добавил Леус.

Кроме того, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, ночь 11 ноября также стала самой теплой для этих суток за весь ряд наблюдений в городе, минимальная температура воздуха на центральной метеостанции города опустилась только до +9,1 градуса.

«Сегодняшние сутки точно станут самыми теплыми, даже если дневной экстремум не перекроется, что маловероятно. 11 ноября 2008 года в Санкт-Петербурге был отмечен максимум +10, 8 градусов, но по прогнозу температура воздуха должна достичь отметки +11 градусов. Так что очередной дневной рекорд возможен», — отметил Колесов.