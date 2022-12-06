Усадьба по проекту Трезини, деревянный модерн и особняк Брусницыных: 8 заброшенных исторических зданий Петербурга

Особняк Брусницыных

В 1770-х на углу Косой и Кожевенной линии построили каменный дом, обращенный к взморью. Примерно через десять лет по приказу Екатерины II в эту местность перенесли кожевенные производства. Будущий особняк перестроили под заводские нужды и жилые помещения. В таком виде он существовал до середины XIX века, пока его не выкупил выходец из Тверской губернии Николай Брусницын. Он создал мастерскую, вскоре построил завод по выделке кожи, ставший самым крупным в Петербурге.

Здание значительно изменилось к концу XIX века, когда перешло во владение детей Брусницына. По проекту архитектора Анатолия Ковшарова в особняке сделали новую отделку, второй этаж повысили, построили оранжерею с оригинальной расстекловкой.

После 1917 года здание отошло администрации кожевенного завода, получившего имя Радищева. Тем не менее в особняке сохранились аутентичные интерьеры: столовая с резными проемами, потолком и потайной дверью в бильярдную, белый танцевальный зал с мраморным камином и большими окнами, кальянная в мавританском стиле.

Сейчас здание пустует, коммуникации, включая отопление, отключены, ценные интерьеры разрушаются. Градозащитники ни раз били тревогу. В апреле этого года особняк горел.

Где? Кожевенная линия В.О., 27.