Усадьба по проекту Трезини, деревянный модерн и особняк Брусницыных: 8 заброшенных исторических зданий Петербурга

Недавно в Петербурге горел многострадальный дом Фокина. Горожане неоднократно привлекали к нему внимание, но его реконструкцию все время откладывают. Совместно с градозащитником, участником движения «Живой город» Дмитрием Литвиновым мы вспомнили еще семь заброшенных архитектурных памятников, которые мы скоро безвозвратно можем утратить: от дома Басевича до дачи Шауба.
Доходный дом Фокина
Здание в стиле классицизма построено по проекту архитектора Александра Шашина в 1833-м для купца Фокина. Вскоре хозяевам доходного дома стало тесно, и его расширили по улице Мясной и по набережной Пряжки по проектам архитекторов Константина Соловьева и Василия Розинского.
После революции в здании находились коммунальные квартиры. В 2001-м дом признали архитектурным памятником, а через четыре года его расселили из-за аварийного состояния. Он неоднократно горел. Здание собирались приспособить под Центр реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (архитектурное бюро «Студия 44» даже сделало проект реконструкции. но пока проект так и не реализовали. В конце октября случился сильный пожар: пламя охватило 100 квадратных метров площади помещения. Состоянием здания заинтересовался следственный комитет.
Где? Мясная улица, 3.
Усадьба адмирала Грейга «Санс-Эннуи»
Здание построили в 1722 году по проекту архитектора Доменико Трезини, автора Петропавловского собора и Летнего дворца Петра I, по заказу Александра Меншикова. Усадьба неоднократно меняла владельцев и переживала реконструкции: в 1761 году дачу приобрел будущий император Петр III для своей фаворитки Елизаветы Воронцовой. В 1780 году Екатерина II подарила ее адмиралу Самуилу Грейгу. Его родственники владели домом до 1917 года. После революции усадьбу национализировали и открыли санаторий «Страховик» для лечения больных желудочно-кишечными заболеваниями. С 1939 года помещение занимал военный госпиталь, покинувший его только в 2009 году. Несмотря на то, что здание является архитектурным памятником, оно продолжает стоять заброшенным. Пять лет назад усадьба серьезно пострадала от пожара: огонь уничтожил исторические интерьеры, в том числе аутентичные дубовые двери и лестницу XVIII века.
Где? Ломоносов, Краснофлотское шоссе, 62.
Особняк Брусницыных
В 1770-х на углу Косой и Кожевенной линии построили каменный дом, обращенный к взморью. Примерно через десять лет по приказу Екатерины II в эту местность перенесли кожевенные производства. Будущий особняк перестроили под заводские нужды и жилые помещения. В таком виде он существовал до середины XIX века, пока его не выкупил выходец из Тверской губернии Николай Брусницын. Он создал мастерскую, вскоре построил завод по выделке кожи, ставший самым крупным в Петербурге.
Здание значительно изменилось к концу XIX века, когда перешло во владение детей Брусницына. По проекту архитектора Анатолия Ковшарова в особняке сделали новую отделку, второй этаж повысили, построили оранжерею с оригинальной расстекловкой.
После 1917 года здание отошло администрации кожевенного завода, получившего имя Радищева. Тем не менее в особняке сохранились аутентичные интерьеры: столовая с резными проемами, потолком и потайной дверью в бильярдную, белый танцевальный зал с мраморным камином и большими окнами, кальянная в мавританском стиле.
Сейчас здание пустует, коммуникации, включая отопление, отключены, ценные интерьеры разрушаются. Градозащитники ни раз били тревогу. В апреле этого года особняк горел.
Где? Кожевенная линия В.О., 27.
Дом Волкова
Это один из последних сохранившихся памятников деревянного зодчества Ораниенбаума. Здание построено по проекту неизвестного архитектора на рубеже XIX и XX веков. До 1917 года принадлежало лесопромышленнику, купцу 1-й гильдии, потомственному почетному гражданину Ораниенбаума Волкову Михаилу Васильевичу. В советское время это был жилой дом, а к 2013 его признали аварийным и расселили. В 2014 году случился пожар, после которого город выставил здание на торги. Единственная удачная сделка была отменена из-за бюрократических сложностей. Дом продолжает разрушаться.
Где? Ломоносов, Еленинская улица, 26.
Дом Басевича
Здание в стиле модерн построено в начале XX века. Его проектировали и строили два друга: архитектор и инженер Алексей Зазерский и инженер-технолог Иссахар Басевич. При возведении применили самые новые технологии того времени: бетон изготавливали в специальных машинах, кирпичную кладку вели с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что снижало вес постройки, в стенах уложили скрытую электропроводку, провели телефонные линии.
После 1917 года дом нациоализировали и отдали под коммунальное жилье. В 2007 году здание признали аварийным. Не первый год активисты и градозащитники борются за его судьбу. Смольный отдал дом под общежитие для артистов Театра Бориса Эйфмана и будущего Дворца танца. Проект апартаментов для артистов предполагает сохранение только части лицевого фасада — остальное идет под снос. Все это время постройка неоднократно горела — последний крупный пожар был в 2021-м. В этом году Следственный комитет признал дом Басевича вещдоком в уголовном деле по отношению к комитету по охране памятников — никакие работы здесь проводить пока нельзя.
Где? Большая Пушкарская, 7.
Дом Лялевича
Здание в стиле модерн построено по проекту архитектора Мариана Лялевича в 1902-1904 годах. Для зодчего это была дебютная работа — затем он создал торговый дом Мертенса, Сибирский торговый банк, кинотеатр «Паризиана» на Невском проспекте, одно из строений Сытного рынка. В 2006 году дом Лялевича признали аварийным, а через три года — расселили. После этого он пережил больше десятка пожаров: последний — был год назад (его тушили 10 часов). Здание продолжает приходить в упадок.
Где? Розенштейна, 39.
Особняк и заводоуправление Механического завода «Людвиг Нобель»
С 1860-х часть территории на Выборгской стороне принадлежала семейству промышленников Нобелей. Здесь был завод, изготавливающий вооружение. Вскоре рядом построили особняк по проекту архитектора Карла Андерсона в стиле итальянского палаццо эпохи Возрождения. В начале XX века его реконструировали по проекту Мельцера. Дом служил как конторой Нобелей, так и жилищем (кстати, где бывал учредитель одноименной премии Альфред Нобель!). До 1910 года здесь располагалось правление Товарищества нефтяного производства братьев Нобель. В 2001 году здание особняка признали архитектурным памятником, он продолжает разрушаться: окна и двери заколочены, предметы интерьера пострадали от вандалов, крыша обрушена. В этом году градозащитники пытались обратить внимание на здание, но пока особняк продолжает приходить в упадок.
Где? Пироговская набережная, 19.
Дача Шауба
Двухэтажная дача в стиле модерн построена по проекту архитектора Василия Шауба, автора ансамбля зданий на Австрийской площади. Хозяином дома был Владимир Васильевич Шауб, банковский служащий, сын Василия Ивановича. Он основал первый в России теннисный клуб «Клеверный листок».
В 1950-х в здании были коммунальные квартиры, их расселили только после 2009 года. Сейчас дача находится в собственности владельца, который ее не восстанавливает. Памятник архитектуры находится в аварийном состоянии. КГИОП неоднократно предъявлял претензии к собственнику и сейчас обязал его отреставрировать дом.
Где? Лахтинский проспект, 115А.
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