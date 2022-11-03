Русская зима станет туристическим брендом

К проекту могут присоединиться абсолютно все музеи, готовые организовать у себя событие, связанное с темой русской зимы.

Зима, традиционно считающаяся низким туристическим сезоном, может стать не менее привлекательной, чем теплые месяцы. Это время активных культурных проектов, театров, выставок и праздников.