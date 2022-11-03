Русская зима станет туристическим брендом

Музеи «Серебряного ожерелья России» и других северо-западных регионов создадут общий календарь зимних событий. Это поможет привлекать туристов в низкий сезон.
К проекту могут присоединиться абсолютно все музеи, готовые организовать у себя событие, связанное с темой русской зимы.
Зима, традиционно считающаяся низким туристическим сезоном, может стать не менее привлекательной, чем теплые месяцы. Это время активных культурных проектов, театров, выставок и праздников.
Сергей Корнеев
председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Сейчас мы говорим о создании единого календаря событий, связанных с зимой. Мы уже получаем предложения от ряда музеев, у каждого из них может быть свое прочтение. К примеру, зима в творчестве писателя, которому посвящен этот музей, или зима в этнографии. Это могут быть и выставки, и событийные мероприятия, связанные одной сквозной темой. О чем идет речь? О русской зиме как об одном из нераскрытых, но очень привлекательных образов нашего региона.
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