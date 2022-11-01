18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Смольный собирается реконструировать «Мюзик-Холл» в Александровском парке

Поделиться:

На сайте госзакупок появился заказ на 9,5 млрд рублей. От подрядчика потребуют приспособить для современного использования здание театра, а перед этим подготовить документацию по проекту.

Яндекс. Карты

Пересматривать функциональное назначение здания не планируется. Реконструкцию проводят из-за того, что объект культурного наследия перестал соответствовать современным требованиям. «Мюзик-Холлу» необходимы репетиционные и гримерки, классы для обучения, а также улучшить доступ для маломобильных групп населения. Кроме того, до четверти мест в главном зале «Мюзик-Холла» имеют ограниченный обзор сцены.

Заявки на выполнение заказа будут принимать до 16 ноября. Финансировать реконструкцию собирались из городского бюджета. Соответствующее постановление было подписано еще год назад. Тогда сообщалось, что за три года на эти цели потратят 4,5 млрд рублей.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: