Смольный собирается реконструировать «Мюзик-Холл» в Александровском парке

Пересматривать функциональное назначение здания не планируется. Реконструкцию проводят из-за того, что объект культурного наследия перестал соответствовать современным требованиям. «Мюзик-Холлу» необходимы репетиционные и гримерки, классы для обучения, а также улучшить доступ для маломобильных групп населения. Кроме того, до четверти мест в главном зале «Мюзик-Холла» имеют ограниченный обзор сцены.

Заявки на выполнение заказа будут принимать до 16 ноября. Финансировать реконструкцию собирались из городского бюджета. Соответствующее постановление было подписано еще год назад. Тогда сообщалось, что за три года на эти цели потратят 4,5 млрд рублей.