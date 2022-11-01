СМИ: Производить газетные киоски для Петербурга будут заключенные

Заказчиком выступил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга. Программа рассчитана на 2023 год и обойдется в 357 млн рублей. Дизайн ларьков уже согласовали с городским комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА).

Такие киоски разместят во всех районах города. Их не будут устанавливать только там, где подобные торговые объекты уже есть.

Предприниматели считают, что цена почти в 2 млн рублей за один ларек преувеличена. Они отмечают, что на «Авито» похожий павильон обойдется за 255 тысяч рублей, а киоск с отоплением и кондиционером доступен за 800 тысяч.

Кроме того, удивлением стала и цена аренды в месяц (50 тысяч рублей). Сейчас предприниматели отдают по 3 тысячи рублей в месяц за аренду земельного участка примерно такой же площади. Покрыть предполагаемые расходы могло бы только расширение ассортимента за счет кофе-машин и выпечки.