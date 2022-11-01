Ноябрь начинается с потепления: синоптик дал прогноз, чего еще ждать от погоды

Из-за этого сегодня в Петербурге ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, погода, местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха +7…+9 градусов, по области +5…+10 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 ноября облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью опускалась до +3…+5 градусов, а днем она повысится до +7 градусов.