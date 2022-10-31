В этом году в программе фестиваля не только спектакли, но и конкурс рисунка, мастер-класс по актерского мастерству, виртуальные прогулки по Петербургу от Софьи Лурье, лекции об архитектуре и градостроительству и даже создание собственной энциклопедии в жанре non-fiction. Мероприятия фестиваля доступны детям с нарушениями слуха. Трансляции спектаклей будут сопровождаться сурдопереводом, а онлайн-прогулки — субтитрами.

Участниками 2022 года стали Центральная городская детская библиотека имени Пушкина, Дом культуры Льва Лурье, Большой драматический театр имени Товстоногова со спектаклем «Когда я снова стану маленьким», Большой театр кукол с постановкой «Я с тобой», театр Karlsson Haus? который покажет спектакль «Вероятно, чаепитие состоится» и театр-студия «Горошины», который проведет актерский психофизический тренинг для подростков и покажет постановку «Глаза волка».

Кроме того, для профессионалов в сферах культуры, инклюзии, образования, а также родителей организованы различные мастер-классы и круглые столы с возможностью присоединиться онлайн. Темы, поднимаемые в рамках событий, это «Как с инклюзивным ребенком учить стихи, прозу, работать с художественным текстом», «Детская литература для театральных постановок детских театров», «Зачем ребенку читать на языке оригинала», «Читай не хочу. Что мешает ребенку полюбить книги» и другие.

XIII Международный фестиваль «Детский Петербург онлайн» пройдет с 1 по 5 ноября. Подробности программы можно найти по ссылке.

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