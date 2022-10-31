Скончалась создатель элитной академический гимназии в Петербурге Майя Пильдес

«Человека, беззаветно преданного своему делу и нашему городу, отличали профессионализм, доброта, порядочность, ответственность, достоинство. Настоящий Учитель, она всегда говорила, что мечтает о школе счастливых людей, счастливых учителей, счастливых учеников и их родителей. И ей удалось создать на Петроградской стороне такую школу, знаменитую за пределами Санкт-Петербурга и России», — сообщил губернатор города Александр Беглов.

Майя Пильдес получила должность директора школы №56 Петроградского района в 1990 году. Почти за 30 лет с ее помощью удалось сделать учебное учреждение, куда стремится золотая молодежь Петербурга. Там учились родственники бывшего главы города Георгия Полтавченко, экс-спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, дети менеджеров «Газпрома», футболистов «Зенита», бывшего министра обороны Сердюкова. Покинула пост директора Пильдес в 2017 году, однако продолжила сотрудничать со школой в качестве председателя совета гимназии.