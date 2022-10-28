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Приложение для оплаты парковок в Петербурге обновили. Что изменилось?

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Как рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», сервис научили показывать расстояние до ближайшей стоянки и прокладывать маршрут до нее.

Shutterstock.com

Кроме того, изменили порядок входа и регистрации в приложение: теперь это можно сделать через СМС. Также встроили функцию сохранения банковской карты, с которой списывают деньги за парковку. Помимо этого, теперь самостоятельно можно настроить время оповещения о том, что оплаченное время парковки подошло к концу.

После обновления программного обеспечения приложение также стало быстрее откликаться на запросы пользователя, отмечают в пресс-службе. Новая версия уже доступна для скачивания в онлайн-магазинах приложений на всех цифровых платформах.

Отмечается, что через сервис «Парковки Санкт-Петербурга» также можно дистанционно продлить время парковки, остановить парковку и вернуть деньги за оплаченные, но не использованные часы. Сервис автоматически определяет парковочную зону, что позволяет избежать штрафа за ошибку.

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